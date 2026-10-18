Bektaşi dedebabası Ali Haydar Ercan, İzmir'de 90 yaşında vefat etti

Bektaşi dedebabası Ali Haydar Ercan, İzmir'de 90 yaşında vefat ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bektaşi kanaat önderlerinden dedebaba Ali Haydar Ercan, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti. Kanser nedeniyle 14 Ekim'de hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ercan, yaklaşık 30 yıldır dedebabalık makamında bulunuyordu.
Bektaşi kanaat önderlerinden "dedebaba" Ali Haydar Ercan, İzmir'de tedavi gördüğü hastanede 90 yaşında hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, kanser nedeniyle 14 Ekim'de Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ercan yaşamını yitirdi.
İzmir'de 1936 yılında dünyaya gelen Ercan'ın yaklaşık 30 yıldır "dedebabalık" makamında bulunduğu öğrenildi
Kaynak: AA
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