Belarus\'un Bağımsızlık Günü Resepsiyonu

Belarus'un Ankara Büyükelçiliği tarafından "Bağımsızlık Günü" resepsiyonu düzenlendi.

Büyükelçiliğin ev sahipliğinde Ankara'daki bir otelde düzenlenen resepsiyona, Belarus'un Ankara Büyükelçisi Anatoly Glaz, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yardımcısı Ekinci, burada yaptığı konuşmada, etkinlikte olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Belarus halkına tebriklerini sundu.

Büyükelçi Glaz'ı göreve başlaması dolayısıyla kutlayan Ekinci, Belaruslu Büyükelçi ile 2 ülke ilişkilerini daha da güçlendirmek amacıyla yakın çalışma içinde olacaklarını bildirdi.

Ekinci, Türkiye ile Belarus ilişkilerinin karşılıklı saygı, diyalog ve işbirliğine dayandığını vurgulayarak, iki ülke ilişkilerinin ticaret, turizm, eğitim ve kültür gibi birçok alanda istikrarlı şekilde geliştiği mesajını verdi.

İki ülke liderlerinin yönetiminde Türkiye-Belarus ilişkilerindeki olumlu ivmenin önümüzdeki dönemde daha da yüksek seviyelere ulaşacağına inandığını belirten Ekinci, Ankara'nın Minsk'i "değerli bir ortak" olarak gördüğünü bildirdi.

İki ülke arasındaki işbirliği

Büyüekçi Glaz da katılımcılara teşekkürlerini sunarak bugünün ülkesi için anlam ve önemine ilişkin bilgiler verdi.

Ülkesinin yenilikçi bir anlayışa sahip olduğuna işaret eden Glaz, aynı zamanda misafirperver ve dost canlısı olduklarını aktardı.

Glaz, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözüne atıfta bulunarak, "Ülkelerimiz bu özlemde birleşmiş durumda. Belarus ve Türkiye diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana birlikte hareket ediyor. Bu hareketin hızı, birbirlerine derin saygı duyan ve halklarımızın daha fazla işbirliği ve etkileşim için iradesini temsil eden ülkelerimizin liderleri tarafından belirleniyor." ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkilerinin her alanda ilerleme kaydettiğine değinen Glaz, Belarus'un Türkiye'yi Avrasya bölgesindeki öncelikli ekonomik ortaklarından biri olarak gördüğünü söyledi.

Glaz, Türk iş insanlarının Belarus'taki faaliyetlerini anımsatarak, bunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Büyükelçi Glaz, Türkiye-Belarus ilişkilerinin istikrarlı şekilde gelişmeye devam edeceğinden emin olduklarını sözlerine ekledi.???????