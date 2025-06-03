Belçika'da Gençlerde Depresyon Artıyor

Belçika'da özellikle gençler arasında uzun süreli depresyon ve tükenmişlik sendromu nedeniyle bir yıldan uzun süredir çalışamayan kişi sayısında son 5 yılda yüzde 44 artış yaşandı.

Belga haber ajansının haberine göre, Belçika Federal Kamu Sosyal Güvenlik Kurumu (RIZIV), ülkede depresyon ve tükenmişlik sendromu vakalarıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 5 yılda, özellikle gençler arasında depresyon ve tükenmişlik sendromu nedeniyle bir yıldan uzun süredir çalışamayan kişi sayısında yüzde 44 artış tespit edildi.

Depresyon ve tükenmişlik sendromu vakalarında son bir yılda en fazla artış yüzde 21,6 ile 30 yaş altındaki kişilerde gözlemlendi.

Ayrıca, 2023 sonu itibarıyla 526 bin 507 engelli bulunurken, bu kişilerin yaklaşık yüzde 38'i psikolojik rahatsızlık nedeniyle "engelli" olarak sınıflandırıldı. Engellilerin 137 bin 454'ü de depresyon ve tükenmişlik sendromundan etkilendi.

Uzun süreli maluliyet vakalarının yaklaşık yüzde 60'ını kadınlar oluşturdu. Depresyon veya tükenmişlik sendromundan kaynaklanan engellilik durumunda ise kadınların oranı yüzde 69 olarak kaydedildi.