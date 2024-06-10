Belçika'da Genel Seçimler: Aşırı Sağcı Parti Beklenen Başarıyı Yakalayamadı - Son Dakika
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Belçika'da Genel Seçimler: Aşırı Sağcı Parti Beklenen Başarıyı Yakalayamadı

Belçika\'da Genel Seçimler: Aşırı Sağcı Parti Beklenen Başarıyı Yakalayamadı

Belçika'da düzenlenen genel seçimlerde aşırı sağcı Flaman Vlaams Belang (VB) birinci gelmezken, milliyetçi çizgideki N-VA birinci oldu. Federal parlamentoda N-VA'nın oy oranı yüzde 18,9, VB'nin ise yüzde 15,6 olarak gerçekleşti. Flaman bölgesi parlamentosunda ise N-VA yüzde 24,3 oy oranıyla birinci, VB yüzde 22,8 oy oranıyla ikinci oldu. Seçim sonuçlarına göre zorlu bir koalisyon müzakere süreci bekleniyor.

10.06.2024 00:07
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Belçika'da düzenlenen genel seçimlerin ilk sonuçlarına göre, aşırı sağcı Flaman Vlaams Belang (VB) öngörülenin aksine birinci gelemezken, hem federal parlamento hem de ülke nüfusunun yüzde 60'ını temsil eden Flaman parlamentosunda seçimi milliyetçi çizgideki N-VA göğüslüyor.

Belçika'da halk, bugün Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yanı sıra federal parlamento ve bölgesel parlamentolara milletvekili seçti.

Kesin olmayan sonuçlara göre, anketlerin aşırı sağcı Flaman parti VB'nin birinci çıkacağı öngörüsü gerçekleşmedi.

Federal parlamentoda milliyetçi çizgideki Flaman parti N-VA oyların yüzde 18,9'unu aldı. Bu, 2019'daki seçim sonucuna göre yüzde 2,9'luk artışa karşılık geliyor.

Aşırı sağcı VB ise oyların yüzde 15,6'sını alarak önceki seçime göre yalnızca yüzde 3,7'lik artış yakaladı.

Belçika'nın işçi partisi PTB-PVDA, yüzde 9,4'le oylarını korudu.

Sosyalist Flaman parti Vooruit, yüzde 9,1 ile oy oranını yüzde 2,4 artırdı.

Flaman Hristiyan demokrat parti cd&v, oyların yüzde 9'unu alarak bir önceki seçimdeki yerini korudu.

Liberal çizgideki Frankofon MR Partisi, oylarını yüzde 1,6 oranında artırarak 9,2 ile 4. sıraya yerleşti.

Başbakan Alexander de Croo'nun partisi Flaman liberal Open Vld ise yüzde 2,6 oranında gerileme kaydetti ve yüzde 5,7 oy oranı ile 9. oldu.

Aşırı sağcı Flaman VB, yükselişe geçse de birinci gelemedi

Ülkenin yüzde 60'ını temsil eden Flaman bölgesi parlamentosunda birinci gelmesi beklenen Vlaams Belang, N-VA'nın gerisinde kaldı.

N-VA yüzde 24,3'le ilk sırayı elde ederken, VB oylarını yüzde 4,3 artırsa da 22,8 oy oranı ile ikinci sıraya geriledi.

Ardından Vooruit, cd&v, PDVA, Open Vld ve Yeşiller sıralandı.

Fransız toplumunun tercihi liberak MR'dan yana

Fransızca konuşulan Valon bölgesi parlamentosunda MR, oylarını yüzde 8,6 artırarak ilk sırada, Frankofon sosyalist PS yüzde 3,8 düşüşle ikinci sırada yer aldı.

Merkez partilerden Les Engages yüzde 10,8'lik artışla oyların yüzde 21,8'ini aldı.

Ardından İşçi partisi PTB, iklim konularını önceleyen ECOLO ve Valon milliyetçi Defi geldi. En fazla ECOLOS olmak üzere bu üç partinin oylarının düştüğü görüldü.

Başkentte liberaller önde

Brüksel Başkent Bölgesi parlamentosunda Liberal çizgideki Frankofon MR, yüzde 26,2 ile birinci geldi, oylarını yüzde 9,3 artırdı.

Sosyalist PS bir önceki seçime göre oylarını koruyarak yüzde 21,9 ile ikinci sırada yer aldı.

PTB yüzde 7,3 artışla oylarını yüzde 20,8'e getirip üçüncü olurken, Les Engages 4'üncü, ECOLO 5'inci, Defi 6. sırada kaldı.

Tek seçenek koalisyon

Belçika'da federe bölgeler arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülke, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimlerinin ardından 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.

Bu kez de seçimden birinci çıksa dahi herhangi bir partinin hükümet kurabilmesi için gerekli 76 sandalyeye sahip olamayacağı, bu nedenle zorlu bir koalisyon müzakere sürecinin daha başlayacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da Genel Seçimler: Aşırı Sağcı Parti Beklenen Başarıyı Yakalayamadı - Son Dakika

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