Belçika'da Hükümet Kurma Çabaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Belçika'da Hükümet Kurma Çabaları Devam Ediyor

Bart de Wever, koalisyon görüşmelerine yerel seçimler öncesinde devam ediyor. Hükümet belirsizliği sürüyor.

24.09.2024 15:48
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Belçika'da 9 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevini üstlenen Flaman siyasetçi Bart de Wever, muhtemel koalisyon ortaklarıyla uzlaşma çabalarını sürdürürken ülke diğer yandan yerel seçimlere hazırlanıyor.

Seçimi önde bitiren milliyetçi Flaman ittifakı N-VA'nın lideri Bart de Wever, Kral Philippe'den 2 Eylül'de yeniden aldığı hükümeti kurma görevi kapsamında dün ilk raporunu sunduktan sonra bugün koalisyon çalışmalarına yeniden başladı.

De Wever'in yerel seçimlerden 4 gün sonra 17 Ekim'de Kral'a yeni bir rapor sunması gerekiyor. Kral buna göre de Wever'in hükümeti kurma görevine devam ya da tamam kararı verecek.

De Wever, 9 Haziran'daki seçimin ardından Kral tarafından seçimin galibi olması nedeniyle hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Partisi N-VA hükümeti kuracak çoğunluğu elde edemediği için de Wever, Brüksel Başkent Bölgesi ve Fransızca konuşan toplumun bölgesi Valonya parlamentosunda birinci sıraya yerleşen Frankofon liberal MR partisi, Valonya'da 4. sırada gelen merkez parti Les Engages, Flaman bölgesinde 3. sırada gelen Flaman Vooruit ve 4. gelen Flaman Hıristiyan demokrat CD&V ile 5'li görüşmeler yapmıştı.

Görüşmeler, de Wever'in federal sosyal reform önerisi etrafında sürmüş ancak uzlaşma çıkmamıştı.

De Wever bu nedenle 23 Ağustos'ta görevi Kral'a iade etmişti. Kral, Les Engages lideri Maxime Prevot'yu 5 parti arasında "arabulucu" atamıştı. Prevot'nun arabuluculuğu 2 Eylül'de görevin bir kez daha de Wever'e verilmesiyle sona ermişti.

Her seçim sonrası sancılı süreç

Belçika'da federal bölgelerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülke 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da Hükümet Kurma Çabaları Devam Ediyor - Son Dakika

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