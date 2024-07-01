Belçika'da koalisyon görüşmeleri başladı - Son Dakika
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Belçika'da koalisyon görüşmeleri başladı

Belçika'da 9 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevini alan Yeni Flaman İttifakı (N-VA) lideri Bart de Wever, seçimde önde gelen partilerin temsilcileri ile görüşüyor.

01.07.2024 14:32
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Belçika'da 9 Haziran'da yapılan genel seçimlerin ardından hükümeti kurma görevini alan Yeni Flaman İttifakı (N-VA) lideri Bart de Wever, seçimde önde gelen partilerin temsilcileri ile görüşüyor.

9 Haziran'da yapılan seçimde sandıktan birinci çıkan N-VA'nın lideri de Wever, bugün Vooruit, the CD&V, the MR ve Les Engages'in temsilcileri ile bir araya geldi.

Bugünkü görüşmede söz konusu partilerin liderleri Merkez Bankasından ülkenin makroekonomik durumu ve bütçe konularında brifing aldı.

N-VA ile, Brüksel Başkent Bölgesi ve Fransızca konuşan toplumun bölgesi Valonya parlamentosunda birinci sıraya yerleşen Frankofon liberal MR partisi, Valonya'da 4. sırada gelen Les Engages, Flaman bölgesinde 3. sırada gelen Flaman Vooruit ve 4. gelen Flaman Hıristiyan demokrat CD&V'yı bir araya getiren muhtemel koalisyon "Arizona" ismiyle anılıyor.

ABD'nin Arizona eyaletinin renklerini andıran şekilde siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden 5 partiyi buluşturan koalisyonun hükümeti kurmasına olası gözle bakılıyor.

"Arizona" liderleri yarın da Savunma Bakanlığında ve Nükleer Kontrol Ajansında brifingler alacak.

Ülkedeki genel duruma hakim olmalarının ardından resmen müzakerelere başlayacaklar.

Flaman liderini zorlu pazarlık süreci bekliyor

Kral Philippe'nin 11 Haziran'da hükümeti kurmakla görevlendirdiği de Wever'in partisinin tüzüğünün ilk maddesinde "bağımsız bir Flaman bölgesi cumhuriyeti" zikredilirken monarşinin de sonlandırılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Ancak seçim öncesi aşırı sağcı rakipleriyle çalışmayı reddeden de Wever, ayrılıkçı ideolojisini bir kenara bıraktı, daha çok devlet reformundan, federe bölgelere daha fazla özerklik tanımaktan söz ederek çizgisini yumuşattı.

De Wever'in önceki söyleminin yine de koalisyon çabalarını zora sokması bekleniyor.

İkinci sıraya yerleşen aşırı sağcı Vlaams Belang (VB) ile görüşmüyorlar

Seçimin galibi olması beklenen VB, hem federal parlamentoda hem de Flaman parlamentosunda 2. gelmişti.

N-VA lideri de Wever hem seçim öncesi hem de sonrasındaki açıklamalarında aşırı sağcı VB ile görüşmeyeceğini ve aynı çizgide olmadıklarını söylemişti.

Ancak N-VA içerisinde Flaman Bölgesi Başbakanı Jan Jambon gibi güçlü isimler, VB'yi diğer partilerden farklı görmediğini ancak partisi içinde bu konuda uzlaşma olmadığını dile getirmişti.

Bu durum Arizona'nın hükümet kuramaması halinde, VB'nin kapısını çalıp çalmayacağı sorusunu gündemde tutuyor.

Diğer yandan VB'nin eli, Avrupa genelinde siyasetin aşırı sağa kayması nedeniyle de güçleniyor.

Her seçim sonrası sancılı süreç

Belçika'da federe bölgelerin arasında yaşanan anlaşmazlıklar, hemen her seçim sonrasında siyasi krizlere neden oluyor.

Ülke, 1979 seçimlerinin ardından 107 gün, 1988'de 148 gün, 2007'de 194 gün ve 2019 seçimleri sonrası 653 gün hükümetsiz kalarak bu konuda rekor kırmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belçika'da koalisyon görüşmeleri başladı - Son Dakika

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