Belediye Başkanı Kaza Geçirdi

Niğde'nin Bozköy beldesinin Belediye Başkanı Muammer Çelikbaş (55), otomobilinin şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çelikbaş'ın kullandığı otomobil, Niğde- Çiftlik kara yolunda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Çelikbaş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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