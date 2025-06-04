Belediye Başkanlarına Suç Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Belediye Başkanlarına Suç Operasyonu

04.06.2025 03:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 şüpheli, suç örgütü soruşturması kapsamında tutuklandı; başkanlar arasında rüşvet iddiaları var.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Seyhan ve Ceyhan belediye başkanlarının da aralarında olduğu 14 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda emniyetteki işlemleri sonrası İstanbul Adliyesine getirilen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'in de aralarında bulunduğu şüphelilerin hakimlik işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Tekin ile eşi Celal Tekin, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, CHP PM Üyesi Baki Aydöner, Fikret Demir, Ebubekir Akın, Özer Ayık, Sırrı Küçük ve Yusuf Yadoğlu'nun tutuklanmasına karar verdi.

Şüpheliler Can Zafer Yaman, Gürkan Dölekli, Songül Demir, Bektaş Yıldız, Caner Vural, Fahri Aksoy, Fatih Yadoğlu ve Ozan İş hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza atmak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Soruşturma

Başsavcılıkça, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütüne yönelik soruşturmada, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen Aktaş, 30 Nisan ve 11 Mayıs'ta ek ifade vermişti.

Aktaş, ifadesinde, başta Beşiktaş Belediyesi olmak üzere ihale aldığı belediyelerin maddi menfaat karşılığında hak ediş ödemelerini yaptıklarını belirtmişti.

Savcılık, Aktaş'ın maddi menfaat sağlayan siyasiler, belediye başkan ve yardımcıları ile bu kişilerle irtibatlı kişiler hakkında verdiği ifadenin ardından yaptığı tespitlerde, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy, İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ozan İş ve Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka'nın da aralarında bulunduğu 27 şüpheli hakkında "rüşvet alma", "rüşvet verme", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma"dan gözaltı kararı vermişti.

Kaynak: AA

İhsan Aktaş, istanbul, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Belediye Başkanlarına Suç Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu Evinin önünde oynarken kaybolan minik Eylül, 6 saat sonra akrabasının yanında bulundu
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı
Rıza Çalımbay, Sivasspor’a veda etti Rıza Çalımbay, Sivasspor'a veda etti
Nevşehir’de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı 2 kişi hayatını kaybetti Nevşehir'de süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! 2 kişi hayatını kaybetti
Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene istifa etti
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası 'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası

16:17
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi.
İBB yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan iş insanı Murat İlbak tahliye edildi.
16:06
Zelenski’den Putin’i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya’nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek
Zelenski'den Putin'i kızdıracak müzakere çıkışı: Rusya'nın amacı ABD yaptırımlarını erteletmek
14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
22:14
Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
Okan Buruk'tan Osimhen müjdesi: Kimseyle vedalaşmadı
21:57
Diyarbakır’da iki grup arasında silahlı kavga: 1’i ağır, 3 yaralı
Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı kavga: 1'i ağır, 3 yaralı
21:39
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech’in ayrılış nedeni belli oldu
Yeni takımından 4 ayda gönderilen Ziyech'in ayrılış nedeni belli oldu
21:05
Ayvalık’ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
Ayvalık'ta balıkçı teknesi sulara gömüldü
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 16:34:38. #7.13#
SON DAKİKA: Belediye Başkanlarına Suç Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.