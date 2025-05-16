Hatay'ın Belen ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Muhlisali Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Belen'de Apartman Yangını: 2 Yaralı - Son Dakika
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