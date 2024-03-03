Belen ilçesinde dilencilik yapan 6 kişiye para cezası

İnternetten 20 bin liralık tablet siparişi verdi, kargo paketinden taş çıktı

Gaziosmanpaşa'da bedensel engelli Sibel Zengin, internet sitesi üzerinden 20 bin lira değerinde tablet sipariş etti. Zengin, kargo paketini açtığında ise hayatının şokunu yaşadı. Paketten tablet yerine taş çıktı. Genç kız yaşanan olaya "Yani taşı görünce şok oldum, 20 bin lira verdim. Birazcık zoruma gitti, üzüldüm. Ben para biriktirerek aldım o ürünü. Böyle bir taş geldi bize, şok olduk" sözleriyle tepki gösterdi.