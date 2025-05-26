Hatay'ın Belen ilçesinde Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.
Belen Kaymakamlığında düzenlenen serginin açılışını, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz yaptı.
Yılmaz ve ziyaretçiler, el sanatları kurslarında hazırlanan ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.
Ekinlik kapsamında kermes de organize edildi.
Son Dakika › Güncel › Belen'de Halk Eğitimi Serisi Açıldı - Son Dakika
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