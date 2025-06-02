Hatay'ın Belen ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Mustafa K. (35) yönetimindeki 80 ABE 159 plakalı midibüs, Antakya- İskenderun kara yolunun Kıcı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 25 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da midibüs devrildi: 25 yaralı - Son Dakika
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