Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kömürçukuru Mahallesi'ndeki ormanlık alandan henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Belen'de Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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