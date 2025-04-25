Belen'de araç sürücülerine yönelik eğitim düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince Halilbey Mahallesi'ndeki uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinlikte, sürücülere uymaları gereken kurallar anlatıldı.
Emniyet kemeri ve kask kullanımının önemiyle ilgili de bilgiler de veren ekipler, sürücülere ve yolculara broşür dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Belen'de Sürücülere Trafik Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?