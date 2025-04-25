Belen'de Sürücülere Trafik Eğitimi

Belen'de araç sürücülerine yönelik eğitim düzenlendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğince Halilbey Mahallesi'ndeki uygulama noktasında gerçekleştirilen etkinlikte, sürücülere uymaları gereken kurallar anlatıldı.

Emniyet kemeri ve kask kullanımının önemiyle ilgili de bilgiler de veren ekipler, sürücülere ve yolculara broşür dağıttı.