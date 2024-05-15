Belgesel Sinemacılar Birliği, adil kullanım hakkını inceleyecek ücretsiz seminerler düzenliyor - Son Dakika
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Belgesel Sinemacılar Birliği, adil kullanım hakkını inceleyecek ücretsiz seminerler düzenliyor

Belgesel Sinemacılar Birliği, adil kullanım hakkını inceleyecek ücretsiz seminerler düzenliyor

Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, belgesel sinemada 'adil kullanım' hakkını inceleyecek çevrim içi ücretsiz seminer düzenliyor. Seminerlerde Türkiye, ABD ve Avrupa hukukunda adil kullanım kavramı incelenecek ve belgeselciler, akademisyenler ve öğrenciler arasında bilgi eksikliğinden kaynaklı kafa karışıklığına çözüm bulunması amaçlanıyor.

15.05.2024 13:31
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Belgesel Sinemacılar Birliği (BSB) Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği, belgesel sinemada "adil kullanım" hakkını inceleyecek çevrim içi ücretsiz seminer düzenliyor.

Birlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Birliğin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle gerçekleştireceği "Belgesel Sinemada Adil Kullanım: Küresel Bir Karşılaştırma" projesi kapsamında çevrim içi ücretsiz seminerler yapılacak.

18 Mayıs, 25 Mayıs ve 4 Haziran'daki seminerler kapsamında, Türkiye, ABD ve Avrupa hukukunda adil kullanım kavramı incelenecek. Herkese açık çevrim içi seminerlere katılım zoom linki üzerinden sağlanabilecek.

Seminerin, özellikle belgeselciler başta olmak üzere, görsel-işitsel alanda çalışan akademisyenler, öğrenciler arasında konuyla ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklı kafa karışıklığına çözüm bulunması amaçlanıyor.

Projeyle Türkiye, ABD ve Kıta Avrupası ülkelerinde adil kullanım hakkının uygulanması karşılaştırmalı şekilde ele alınarak, oluşan bilgi kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.

Bir eserden izin almaksızın alıntı yapılıp yapılamayacağı, yapay zeka uygulamaları aracılığıyla üretilen bir eserde, başka eserlerden yararlanılmış olmasının adil kullanım kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konularının masaya yatırılacağı seminerlerde, "Bir müzik kullanırken sahibinden izin almalı mıyım?", "Yapay zeka ile ürettiğim eserin telif sorunu var mı?", "Bir eseri eğitim için izinsiz kullanabilir miyim?" gibi sorulara yanıt aranacak.

Seminerlere konuşmacı olarak, belgesel sinemacı Kurtuluş Özgen, avukat Murat Ocakcan, Uluslararası Belgesel Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Chris Perez, Bournemouth Üniversitesi Film Ana Bilim Dalı Başkanı Claudy Opden Kamp katılacak.

BSB Başkanı Bahriye Kabadayı Dal, ücretsiz seminerlere herkesin katılabileceğini belirterek, dijital iletişim ve yapay zekanın etkilerinin yoğunlaştığı böyle bir dönemde, telif ve adli kullanıma ilişkin hakların önemine işaret etti. Dal, dijital dönemde belgesel film yapımındaki yeniliklerin telif hakları üzerine etkileriyle ilgili kamuoyunda bilinç oluşturmayı amaçladıklarını aktardı.

Kaynak: AA

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