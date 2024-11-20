Belgrad\'da Eski Sava Köprüsü için Protesto

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da İkinci Dünya Savaşı sırasında inşa edilen Eski Sava Köprüsü'nün yıkılma kararına karşı çıkan bir grup aktivist, köprüde gösteri düzenledi.

Naziler tarafından Belgrad'da 1942'de inşa edilen ve kısa bir süre önce yıkım kararı verilen köprünün yaklaşık 100 yıllık olması nedeniyle tarihi olduğunu savunan grup, bu sabah başlayan yıkım çalışmalarına karşı çıkmak için toplandı.

Grup, halk arasında "Alman Köprüsü" olarak da bilinen köprüye çok sayıda polisin gelmesi üzerine Belgrad'daki başka bir köprüye giderek trafiği kapattı.

Daha sonra Eski Sava Köprüsü'ne dönen grup, burada yaptığı açıklamada, bazılarının yıkım kararının alındığı kasım başından bu yana tepki olarak kamp kurduğunu belirtti ve herkese kamp yapmaları çağrısında bulundu.

Bu arada, köprüdeki gösteri sırasında muhalefetten "Hareket Et Hareketi" Başkanı Savo Manojlovic'in gözaltına alındığı ve sağlık sorunları nedeniyle hastaneye götürüldüğü ifade edildi.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ivica Dacic, kamu düzeninin bozulmasına izin vermeyeceklerini belirterek polise saldırganlık gösterenlerin gözaltına alınacağını söyledi.

Eski Sava Köprüsü, Belgrad'da her gün binlerce insanın kullandığı ve trafik akışının sağlandığı köprü olarak biliniyordu.