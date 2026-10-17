Belgrad'da genç yenilikçiler Çin inovasyon yarışması elemesinde projelerini tanıttı

BELGRAD, 17 Ekim (Xinhua) -- Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen 2026 Çin Uluslararası Üniversite Öğrencileri İnovasyon Yarışması, 16 Ekim 2026.

Çin ve birçok Avrupa ülkesinden genç yenilikçiler, Çin Uluslararası Üniversite Öğrencileri İnovasyon Yarışması'nın Sırbistan bölge elemesi için cuma günü Belgrad'da bir araya geldi.

Yarışmada katılımcılar, bilim ve teknoloji yoluyla gerçek dünyadaki sorunlara çözüm bulmayı amaçlayan projelerini tanıttı. (Fotoğraf: Zhejiang Üniversitesi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)