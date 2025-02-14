Belucistan'da bombalı saldırı: 11 ölü

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- Pakistan'da bombalı saldırı: 11 ölü, 6 yaralı

BELUCİSTAN - Pakistan'ın Belucistan eyaletinde kömür madencilerini taşıyan aracın geçişi sırasında önceden yola döşenen bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu en az 11 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Harnai'de önceden yola döşenen bir patlayıcı, 17 kömür madencisini taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İran ve Afganistan'la sınırı olan mineral zengini Belucistan, ayrılıkçı etnik Beluç grupların ayaklanmasına sahne oluyor.