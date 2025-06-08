Bender Abbas'ta Depo Yangını

İran'ın güneyindeki Bender Abbas kentinin eski çarşısında bir depoda yangın çıktığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bender Abbas kentinin önemli ticaret merkezlerinden biri sayılan eski pazarın ikinci katındaki bir depoda yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği, can kaybı ya da yaralı bilgisi olmadığı belirtildi.

Öte yandan Basra Körfezi kıyısında yer alan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Şehid Recai limanında 26 Nisan'da onlarca kişinin hayatını kaybettiği büyük bir patlama meydana gelmişti. ???????