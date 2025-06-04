Hindistan'ın Karnataka eyaletinin Bengaluru kentinde kriket stadyumu yakınlarında çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
The Hindu gazetesinin haberine göre, Bengaluru kentinde kriket maçlarının yapıldığı M. Chinnaswamy Stadyumu çevresinde şampiyonluk kutlamaları sırasında izdiham çıktı.
İzdihamda, ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
Yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Bengaluru'da İzdiham: 7 Ölü - Son Dakika
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