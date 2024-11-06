Bennett'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri - Son Dakika
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Bennett'ten Netanyahu'ya Sert Eleştiri

Eski Başbakan Bennett, Netanyahu'nun yönetimini 'çılgın ve hasta' diye nitelendirdi.

06.11.2024 07:46
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Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, ülke idaresini "devlete ve askerlerine karşı çalışan çılgın ve hasta yönetim" olarak nitelendirdi.

Eski Başbakan Bennett, X platformundaki hesabından yayımladığı açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevinden alarak yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı atama kararını değerlendirdi.

Bennett, "Ülkemiz için önemli olan şeylerle tüm bağlarımızı kaybetmiş, gerçekte İsrail'e ve ordunun askerlerine karşı çalışan çılgın ve hasta bir yönetimimiz var." ifadesini kullandı.

Eski Başbakan Bennett, Gallant'ın görevden alınmasına karşı yapılan protestoları destekleyeceğini ve yeniden siyasete dönebileceğini ima etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almıştı.

Kaynak: AA

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