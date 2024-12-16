Benzinle Sobayı Yakan Genç Yandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde benzinle sobayı tutuştururken yüzü yanan genç hastanede tedavi altına alındı.
Alanyurt Yunus Emre Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki bir evde Cihat M. (20) benzinle sobayı yakmak istedi.
Sobayı tutuşturduğu sırada benzinin alev almasıyla yüzünde yanıklar oluşan genç, yakınları tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Hastane tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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