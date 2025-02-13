Berat Kandili Coşkusu - Son Dakika
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Berat Kandili Coşkusu

Berat Kandili Coşkusu

Konya, Aksaray, Karaman ve Afyon'da camilerde Berat Kandili programları düzenlendi.

13.02.2025 21:17
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Berat Kandili dolayısıyla Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'daki camilerde program düzenlendi.

Konya'da müminler, İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi.

Camilerde saf tutan cemaat, namaz kılıp dua etti.

Cemaat, Mevlana Meydanı'ndaki Sultan Selim Camisi ile Kapu, Hacıveyiszade, Selimiye, Şerafettin, Aziziye başta olmak üzere tüm camilerde kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Mevlana Meydanı'nda toplanan çocuklar da edilen dualara eşlik etti.

Karaman, Afyonkarahisar ve Aksaray'da da Berat Kandili idrak edildi.

Kentlerde camiler önünde insanlara ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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