Berat Kandili Elazığ\'da Dualarla İdrak Edildi

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ELAZIĞ İzzetpaşa Camii'nde, akşam namazının ardından Berat Kandili dolaysıyla program düzenlendi.

Ramazan'ın habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili, İzzetpaşa Camii'nde dualarla idrak edildi. İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programa Vali Numan Hatipoğlu, İl Müftüsü İrfan Üstündağ ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahi ve kasideler okunup, salavatlar getirildi. Programda konuşan Müftü İrfan Üstündağ, Berat Kandilinin ramazan ayının müjdecisi olduğunu ifade ederek, tüm Müslümanların ramazan ayına erişmesi temennisinde bulundu.

Haber-Kamera: Tekin YALÇINKAYA/ELAZIĞ,