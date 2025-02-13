Berat Kandili'nde Ücretsiz Ekmek Dağıtımı - Son Dakika
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Berat Kandili'nde Ücretsiz Ekmek Dağıtımı

Berat Kandili\'nde Ücretsiz Ekmek Dağıtımı

Siirt'te bir fırın, Berat Kandili'nde ekmekleri ücretsiz dağıtarak dayanışma sağlıyor.

13.02.2025 16:52
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Siirt'te ekmek fırını işleten Beşir Dağtekin, bugün pişirdiği ekmekleri Berat Kandili dolayısıyla ücretsiz dağıtıyor.

Kentte 42 yıldır fırıncılık yapan ve 3 yıl önce merkez Yeni Mahalle'de açtığı ekmek fabrikasında mesleğini sürdüren Dağtekin, 8 çalışanıyla vatandaşlara hizmet verdiklerini söyledi.

Manevi değerleri yaşatmak, dayanışma ve yardımlaşma duygusunu güçlendirmek için özel günlerde pişirdikleri ekmekleri ücretsiz dağıttıklarını anlatan Dağtekin, "Saat 08.00'den akşama kadar kimseden bir kuruş almadan Allah rızası için ekmeğimizi dağıtıyoruz. Bunu daha önce de yapmıştık." dedi.

Dağtekin, müşterilerin ekmeğin ücretsiz olduğunu öğrenince şaşırdığını anlatarak, "Böyle özel günlerde birbirimizi hatırlamamız gerekiyor. Akşama kadar 5-6 bin ekmek çıkaracağız. Yetiştirebilirsek daha fazlasını çıkaracağız. Herkesin Berat Kandili'ni tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Reşat Seçen, esnafın bu duyarlılığının kendilerini duygulandırdığını belirtti.

Seçen, "Ekmeği parayla almaya geldim. Baktım kandil olduğu için bedava veriyorlar. Allah razı olsun, sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.

Şebap Honaz da esnafın bu uygulamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah kabul etsin. Ekmek almaya gelmiştim. Para çıkardım ama almadılar." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Berat Kandili'nde Ücretsiz Ekmek Dağıtımı - Son Dakika

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