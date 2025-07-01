Berber Depremde Tıraşı Yarım Bıraktı

TIRAŞI YARIM BIRAKIP MÜŞTERİSİ İLE BİRLİKTE DIŞARI KAÇTI
Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1 saat arayla meydana gelen 3.9 ve 4.2 büyüklüğündeki depremler ilçede paniğe yol açtı. 4.2'lik sarsıntı sırasında bir berber, tıraşı yarım bırakıp müşterisiyle birlikte dükkandan dışarı çıktı. Berber dükkanında yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),
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