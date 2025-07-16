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Berberden At Kuaförlüğüne

Berberden At Kuaförlüğüne
16.07.2025 12:17
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Mersin'de berber Mikail Fıstıkçı, hafta içi saç tıraşı yaparken hafta sonları atları kuaförlük yapıyor.

Mersin'de 34 yaşındaki berber Mikail Fıstıkçı, hafta içi müşterilerini tıraş ediyor hafta sonu da çiftliklerdeki binek atlarının yele ve kuyruklarına şekil veriyor.

Mezitli ilçesinde 20 yıldır berberlik yapan Fıstıkçı, at kuaförlüğünde de kendini geliştirmek için yurt dışında eğitimlere katıldı. Fıstıkçı, aldığı eğitimlerin ardından 6 ay önce talepte bulunan kişilerin çiftliklerdeki binek atlarını tıraş etmeye başladı.

Hafta içi müşterilerinin saç ve sakallarını şekillendiren Fıstıkçı, hafta sonu da seyislerin desteğiyle atların yele ve kuyruklarını bakımdan geçiriyor.

Fıstıkçı, gösteri ve turizm amacıyla kullanılan atların kıllarına tribal kesim tekniğiyle çeşitli desenler de kazandırıyor.

"Güzel ve olumlu geri dönüşler alıyorum"

Berber Mikail Fıstıkçı, AA muhabirine, kesimlerini profesyonel ekipmanlarla yaptığını söyledi.

At kuaförlüğünde sanat ve bakımı bir araya getirdiğini dile getiren Fıstıkçı, "Yurt dışındaki sosyal medya hesaplarında çok sayıda at kuaförü olduğunu gördüm. Türkiye'de bunu gerçekleştirmek için yaptığım denemelerde güzel sonuçlar aldım." dedi.

Fıstıkçı, çizdiği desenlerin sadece kıl kesiminden oluştuğunu, atlara acı veya zarar vermediğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hafta içi müşterilerimi tıraş ediyor, hafta sonları da atların bakımlarını yapıyorum. Atları tıraş etmenin hiçbir zararı yok, aksine faydası var. Onların daha güzel ve farklı görünmesi için desenler de çiziyorum. At tıraşı ve desen uygulaması ortalama 2-6 saat sürüyor. Çok güzel ve olumlu geri dönüşler alıyorum."

"Tıraş işlemi bakımını da kolaylaştırıyor"

Çiftlik sahibi Oğuzhan İkiz de binicilik eğitimi ve engel atlama yarışlarında kullandıkları atlar için Fıstıkçı ile uzman ekiplerden bakım hizmeti aldıklarını belirtti.

Yaz aylarında at tıraşının önemli olduğuna işaret eden İkiz, şunları kaydetti:

"Kıştan kalan kıllar uzun olduğu için antrenman sonrası terleme ya da terlemeye bağlı hastalıklar görülebiliyor. Tıraş işlemi bakımını da kolaylaştırıyor. Desenlerin ise hiçbir zararı yok. Desenleri görünce bizi arayıp 'Kim yapıyor, nasıl yapıyor, biz de yaptırabilir miyiz?' diye soranlar oldu. Çok beğendiklerini söylediler."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, mersin, Sanat, Yaşam, Spor, Son Dakika

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