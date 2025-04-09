Berhan Şimşek'ten Kurultay İptali İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Berhan Şimşek'ten Kurultay İptali İddialarına Yanıt

Şimşek, CHP'nin kurultay iptali için YSK'ye başvurduğu iddialarını reddetti ve haberlerin asılsız olduğunu belirtti.

09.04.2025 10:26
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(ANKARA) - CHP'nin 6 Nisan'da yaptığı olağanüstü kurultayın iptali için YSK'ye başvurduğu iddia edilen Berhan Şimşek, "Çıkan haberler asılsızdır. İptal için herhangi bir başvurum olmadı" paylaşımını yaptı.

CHP'nin 6 Nisan'da yaptığı olağanüstü kurultayda adaylık için gerekli şartları sağlayamadığı için seçime giremeyen eski CHP Milletvekili Berhan Şimşek'in kurultayın iptali için YSK'ye dilekçe verdiği iddia edilmişti.

Konuya ilişkin iddiaları sosyal medya hesabı üzerinden reddeden Şimşek, "Bazı televizyon kanallarında ve sosyal medyada benim de genel başkan adayı olduğum 21. olağanüstü kurultay'la ilgili çıkan haberler asılsızdır. İptal için herhangi bir başvurum olmadı. Bu konuda asparagas haber yapan gazeteci kılıklı trollere itibar etmemenizi rica ederim" dedi.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Berhan Şimşek, Politika, 3-sayfa, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berhan Şimşek'ten Kurultay İptali İddialarına Yanıt - Son Dakika

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