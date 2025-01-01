Berlin 2025'e Havai Fişeklerle Girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Berlin 2025'e Havai Fişeklerle Girdi

Berlin, 2025'e yoğun havai fişek gösterileriyle girdi. Güvenlik önlemleri artırıldı.

01.01.2025 06:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Berlin 2025'e havai fişek gösterileriyle girdi

BERLİN - Berlin yeni yıla yine yoğun havai fişek gösterileriyle girdi. Gökyüzüne fırlatılan havai fişeklerin yoğunluğu gece yarısına doğru hızla artarken, saat 00.00'da bütün Berlin seması fırlatılan havai

fişeklerle aydınlandı.

2025'e girerken Almanya'nın başkenti yine büyük kutlamalara sahne oldu. Berlin, yeni yıl kutlamaları için kente gelen yerli ve yabancı turistlerle doldu taştı. Kentteki en büyük kutlama Berlin Brandenburg Kapısı önünde oldu. Berlin eyaletinin organize ettiği ve "Celebrate at the Gate" (Kapıda Kutlama) adı verilen büyük yılbaşı eğlencesine yaklaşık 65 bin kişi katıldı. Burada gece boyunca yerli ve yabancı pek çok sanatçı sahne aldı. Polis Brandenburg Kapısı önünde yoğun güvenlik önlemler aldı. Çevredeki yollar trafiğe kapatılırken, güvenlik

bariyerleri oluşturuldu.

Şehrin diğer bölgelerinde de hemen hemen bütün eğlence mekanları doldu taştı. Yasaklı bölgeler hariç, Berlinliler sokaklara çıkarak yeni yılın gelişini, havai fişekler

Havai fişek yasaklı bölgeler

Başkentte, havai fişek atılmasının yasak olduğu "yasaklı bölgeler" de oluşturdu. Zira bu bölgelerde geçtiğimiz yıllarda çeşitli taşkınlıklar yaşanmış, acil servis ve kurtarma araçlarına, itfaiye araçlarına, ambulanslara havai fişeklerle saldırılar düzenlenmişti. Havai fişek yasaklı bölgelerde polis, bütün gece boyunca devriye arabalarıyla

kontrolü sağlamaya çalıştı.

Gece saat 00.00'ı gösterdiğinde, Berlin semaları atılan havai fişeklerle adeta aydınlandı. Akşam saatlerinde başlayan havai fişek gösterileri, gece saat 00.00 yaklaştıkça şiddetini artırdı. Saat 00.00'da ise yasaklı bölgeler hariç kentin hemen her yerinden fırlatılan havai fişeklerle gökyüzünde tam anlamıyla bir görsel şölen

oluştu. Pek çok kişi sokaklara çıkarak fırlattıkları havai fişeklerle, patlattıkları yılbaşı bombalarıyla, attıkları maytaplarla bu şölene ortak oldu.

Polis güvenlik önlemlerini artırdı

Özellikle, geçtiğimiz günlerde Magdeburg'da bir Noel pazarına düzenlenen saldırının ardından, Berlin polisi yılbaşı gecesi güvenlik önlemlerini artırdı. Diğer bazı eyaletlerden yapılan takviye birliklerle beraber, yaklaşık 5000 polis, başkentin 2025 yılına daha güvenli girilebilmesi için görev başındaydı.

Yine şehrin itfaiye teşkilatı, havai fişek kaynaklı yangınlar, gibi yılbaşı akşamı yaşanabilecek çeşitli olumsuzluklara karşı personel sayısını yılbaşı akşamı üçe katladı.

Meteoroloji fırtına uyarısı yaptı

Alman Meteoroloji Dairesi de (DWD), yılbaşı gecesi için başkentte fırtına ve şiddetli rüzgar uyarısı yaptı. Özellikle gece saat 02.00'den sonra Berlin ve Brandenburg'un yanı sıra tüm Almanya'nın orta ve kuzey

kesimleri için kuvvetli rüzgar ve hızı saatte 65 kilometreye varan fırtına uyarısında bulunuldu.

Yılbaşı gecesi Berlin'in büyük bir bölümünde sürpriz bir su kesintisi de yaşandı. Berlin Su İşleri İdaresi Berliner Wasserbetriebe'nin yaptığı duyuruya göre, su kesintilerine ana su şebekesindeki bir boru hattında meydana gelen büyük bir patlama neden oldu. Neyse ki zamanında müdahaleyle, Berlinlilerin bütün gece susuz kalmasının önüne geçildi.

Kaynak: İHA

Brandenburg Kapısı, Yerel Haberler, Brandenburg, Etkinlikler, Güvenlik, Fırtına, Fırtına, Yılbaşı, Magazin, Güncel, Berlin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Berlin 2025'e Havai Fişeklerle Girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
08:08 İstanbul’da büyük Gazze buluşması Binlerce kişi Galata’ya yürüyor İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
07:52 Yılbaşı gecesinde İsrail’e alarm verdiren roketli saldırı Yılbaşı gecesinde İsrail'e alarm verdiren roketli saldırı
04:46 Porto Riko’da halkın yüzde 90’ı yeni yıla elektriksiz girdi Porto Riko'da halkın yüzde 90'ı yeni yıla elektriksiz girdi
14:50 Öcalan’ı İmralı’da kim tokatladı Ümit Özdağ’dan büyük ses getirecek iddia Öcalan'ı İmralı'da kim tokatladı? Ümit Özdağ'dan büyük ses getirecek iddia
14:49 Yeni Zelanda, 2025’i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı Yeni Zelanda, 2025'i muhteşem havai fişek gösterileriyle karşıladı
14:47 Orhan Kemal’in oturduğu ev satışa çıkarıldı İstenilen para dudak uçuklattı Orhan Kemal'in oturduğu ev satışa çıkarıldı! İstenilen para dudak uçuklattı
14:26 Benzin, mazot ve LPG’ye büyük zam Benzin, mazot ve LPG'ye büyük zam
14:22 Şam’daki Başbakanlık Sarayı’nda ilk kez ezan okundu Şam'daki Başbakanlık Sarayı'nda ilk kez ezan okundu
14:14 Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu Melis Sezen oryantal dansıyla çok konuşuldu
14:13 Survivor 2025’te kim ne kadar kazanacak İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler Survivor 2025'te kim ne kadar kazanacak? İşte isim isim yarışmacıların aldıkları ücretler
14:10 21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı 21 yaşında 104 yıl hapisle aranıyordu, suçüstü yakalandı
13:57 Kahramanmaraş’ta 4.0 büyüklüğünde deprem Kahramanmaraş'ta 4.0 büyüklüğünde deprem
13:56 Ferdi Kadıoğlu’nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı Ferdi Kadıoğlu'nun müstakbel kayınpederi bakın kim çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 10:34:45. #1.12#
SON DAKİKA: Berlin 2025'e Havai Fişeklerle Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.