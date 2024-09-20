Berlin\'de İklim İçin Gösteri

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Almanya'nın başkenti Berlin'de toplanan çevreciler, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya dikkat çekmek ve çevrenin korunması için daha etkin politikaların hayata geçirilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

"Fridays For Future" platformu tarafından düzenlenen gösteride, iklim konusunda daha ciddi adımlar atılması istendi.

Başbakanlık önünden yürüyüşe geçen yaklaşık 4 bin çevreci, iklimin koruması için harekete geçilmesi yönünde sloganlar attı.

Göstericiler "Daha temiz bir gelecek" ve "Başka bir dünya yok" şeklinde yazılı pankartlar taşıdı.

Friday for Future'den yapılan açıklamada "İklimin tutarlı bir şekilde korunması için gösteri yapıyoruz, çünkü her siyasi karar geleceğimizi belirliyor. Artık yeni otoyollar, gaz sahaları ya da fosil yakıt sübvansiyonları olmamalı. Sözde değil gerçek bir değişim talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Berlin'in dışında Köln, Hamburg, Münih, Frankfurt ve Leipzig kentlerinde de eş zamanlı gösteriler düzenlendi.

İsveçli Greta Thunberg ilk olarak 2018'de İsveç'teki okulunun önünde oturarak iklimin korunması için eylem yapmış ve böylece "Fridays for Future" hareketini başlatmıştı.