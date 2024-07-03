Beryl Kasırgası Karayipleri Vurdu: 6 Ölü

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ST. GEORGE' Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve Karayipleri vuran Beryl Kasırgası'nda yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden (NHC) yapılan açıklamada, şiddeti "Kategori 4"e düşen Beryl Kasırgası'nın dün gece Jamaika'nın başkenti Kingston'un yaklaşık 480 kilometre güneydoğusunda etkili olduğu belirtilirken, hızının saatte 240 kilometreye ulaştığı ve kuzeybatı yönünde ilerlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, kasırganın yarın Cayman Adaları'nı, 5 Temmuz'da ise Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nı etkileyeceği belirtildi.

Kasırganın etkili olduğu Karayipler ülkelerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, Grenada Adası'nda 3, St. Vincent ve The Grenadines'te 1, Venezuela'da ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Basın toplantısında konuşan Grenada Başbakanı Dickon Mitchell, ülkedeki durumun vahim olduğunu belirterek, evlerin ve diğer binaların neredeyse tamamen yok olduğunu ifade etti.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness ise yaptığı konuşmada, ülke vatandaşlarının kasırga tehlikesini ciddiye almalarını isteyerek, panik olunmaması gerektiğini dile getirdi.

Orta Amerika'nın kuzeydoğu kıyısında bulunan bir Karayip ülkesi olan Belize'de de kasırga tehlikesine karşın uyarı yapıldı.

Kasırganın şiddetinin, gelecek günlerde birçok kez değişiklik göstereceği beliritilmiş, kasırganın Karayipler'in merkezinde ve Jamaika'ya ilerlerken de şiddetini koruyacağı kaydedilmişti.