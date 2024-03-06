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Besiciler 5 aydır kar tesviye edip kızaklarla saman taşıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ta hayvancılık yapan bölge halkı 5 ay boyunca kar tesviye edip kızaklarla saman taşıyor. Çetin geçen kış besicilerin kabusu olmaya devam ediyor.

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kırsal alanlarda hayvancılık yapan bölge halkı kış aylarında zorlu geçen 5 ayı geride bırakmak için sabırsızlıkla nisan ayını bekliyor. Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde hayvancılık yapan vatandaşlar aylardır kar ile mücadele ediyor. Çetin geçen kış aylarında yüksek rakımlı yayla köyünde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Burada hayvanları için kalan yüzlerce aile kış aylarında sadece küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlıyor. İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan köyde her aile sabahın ilk ışıklarıyla küreklerini alıp kar tesviye etmek için saatlerce karda çalışıyor. Hava sıcaklığının eksi 10 dereceye kadar düştüğü bölgede çalışan besiciler buz gibi havada küreklerle kar tesviye edip edip samanı kızaklarla karda kaydırıp hayvanlara yem olarak veriyor. Naif Acer isimli vatandaş "50 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Burada hayvan besleme çok zor. Sürekli kar ile mücadele ediyoruz. 5 ay kış boyunca hayvanlarımızı ahırlarda besliyoruz. Yazın ise yaylaya götürüyoruz. Zorlu bir yaşamımız var" dedi.