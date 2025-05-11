Beşiktaş Belediyesi'nden Gençlik Şenliği

(İSTANBUL) - Beşiktaş Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Bayram kutlamaları kapsamında 18 Mayıs'ta Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda "Gençlik Şenliği" düzenlenecek.

Beşiktaş Belediyesi'nin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla "Gençler Sahne Sizin!" sloganıyla gerçekleştireceği etkinlikte, müzikle ilgilenen gençler için özel bir sahne kurulacak. Cüneyt Arkın Sanatçılar Parkı'nda 18 Mayıs'ta düzenlenecek "Gençlik Şenliği"nde; müzik yapan, kendi şarkılarını seslendiren ya da müzik grubuna sahip gençler, yeteneklerini sergileyebilecek.

Etkinlikte sahne almak isteyen gençlerin, Beşiktaş Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları ve demo kayıtlarını iletmeleri yeterli olacak. Detaylar ve başvuru için 'besiktashepimizin.com/19-mayis-genclik-ve-spor-bayrami' adresine ulaşılabilecek.