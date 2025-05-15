Beşiktaş\'ta Ağaçlık Alanda Yangın

BEŞİKTAŞ'ta belediye işçilerinin çalışma yaptığı ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, Etiler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde bulunan ağaçlık alanda saat 13.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, belediye ekiplerinin çalışma yaptığı ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ağaçların alev aldığını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ağaç ve çalılar alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.