Beşiktaş'ta Ahşap Bir Binada Çıkan Yangın Tüm Binayı Sardı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Ahşap Bir Binada Çıkan Yangın Tüm Binayı Sardı

Beşiktaş\'ta Ahşap Bir Binada Çıkan Yangın Tüm Binayı Sardı

Beşiktaş'ta bulunan ahşap bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

12.02.2024 18:59
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BEŞİKTAŞ'ta ahşap bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ortaköy'de bulunan ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kaynak: DHA

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