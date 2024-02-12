Beşiktaş\'ta Ahşap Bir Binada Çıkan Yangın Tüm Binayı Sardı

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BEŞİKTAŞ'ta ahşap bir binada çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ortaköy'de bulunan ahşap bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm binayı sararken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.