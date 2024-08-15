Beşiktaş\'ta cipiyle park halindeki araçlara çarpan sürücü yeniden gözaltına alındı

Güncel

İSTANBUL Beşiktaş'ta cipiyle park halindeki 4 otomobile, ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarpıp, ağır yaralanmasına neden olan, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanıp, emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakılan Furkan D. (34), savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Kaza, 11 Ağustos saat 04.00 sıralarında Beşiktaş, Fulya Deresi Sokak'ta meydana geldi. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otel işletmeciliği yapan Furkan D.'nin kontrolünü yitirdiği cip, önce park halindeki 4 araca, ardından yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarparak devrildi. Kazada Kırarslı ağır yaralanırken, Furkan D. ise kaçtı. Dila Kırarslı, gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Sürücü Furkan D., yaklaşık 4 saat sonra Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Furkan D., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SAVCILIK YENİDEN GÖZALTINA ALINMASINI İSTEDİ

Beşiktaş Cumhuriyet Savcılığı, Furkan D.'nin yeniden gözaltına alınmasını talebiyle Çerkezköy Cumhuriyet Savcılığı'na yazı gönderdi. Savcılığın talebinin ardından Furkan D., bugün Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alındı.

SORGUSU SEGBİS'LE YAPILIYOR

Furkan D., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için Çerkezköy Adliyesi'nde sevk edildi. Burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla Beşiktaş Cumhuriyet Savcılığı'na bağlanan Furkan D.'nin sorgusu sürüyor.