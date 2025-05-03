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Beşiktaş'ta Çöp Krizi

Beşiktaş\'ta Çöp Krizi

Beşiktaş'ta temizlik işçisinin Grevi nedeniyle çöp toplanmıyor, halk tepkili.

03.05.2025 16:19
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BEŞİKTAŞ Belediye'sine bağlı temizlik çalışanlarının bazılarının iş bırakması nedeniyle bazı mahallelerde çöpler toplanmıyor. Sokaklarda kötü kokuya neden olan çöpler ilçe sakinlerinin tepkilerine neden oldu. Yahya Uzun, "İnsanları cezalandırmaktan başka birşey değil bu. Görevini yapsınlar protestolarını yapsınlar ne yapacaksa yapsınlar ama insanları böyle pislik içinde insanları bırakıp da böyle bir protesto etmek medeni ve modern insanlara yakışmıyor." dedi.

Beşiktaş Belediyesi'nde görevli bazı temizlik çalışanlarının iş bırakması nedeniyle bazı mahallelerde çöpler toplanmıyor. Bazı mahallelerde çöp yığınları oluşurken mahalaleli ve esnaf duruma tepki gösterdi. Mahallelerinde hijyenin bozulduğunu belirten bölge halkı, Beşiktaş Belediyesi'ne çağrıda bulunarak temizlik ekiplerinin çöpleri bir an önce toplaması gerektiğini dile getirdi.

'BU, İNSANLARI CEZALANDIRMAK'

Yahya Uzun "Mahallenin durumunu görüyorsunuz, ben 40 yıldır bu mahalledeyim ve böyle bir durum uzun yıllardır yok. 29 Nisan'dan beri bu çöpler toplanmıyor ve hava rüzgarlı bütün çöpleri sağa sola savurmuş. Arabaların altlarında, evin, binaların girişinde, otoparklarda her taraf çöp yığını maalesef. Toplanan çöpler de toplanmış yarısını yerlere dökmüşler bir de böyle bir durum sözkonusu. Levent gibi Gayrettepe gibi Beşiktaş gibi bir ilçede, bu durumun olması çok kötü birşey. İnsanları cezalandırmaktan başka birşey değil bu. Görevini yapsınlar protestolarını yapsınlar ne yapacaksa yapsınlar ama insanları böyle pislik içinde insanları bırakıp da böyle bir protesto etmek medeni ve modern insanlara yakışmıyor. Çoluk çocuk şu tozun toprağın pisliği içerisinde sokaklarda yürüyemiyor. Durum bundan ibaret. Yetkililerin insanları cezalandırmaları ne demek ben anlamıyorum. Buradaki insanları bu halkı cezalandırmak anlamına geliyor. Yetkililerin bunlara çözüm bulması lazım. Bunun bir şekilde çözümü vardır. İlçe belediyesi yapamıyorsa büyükşehir belediyesi yapsın veya başka belediyelerden çözüm alsınlar" dedi.

'HAVALAR ISINDIKÇA DAHA KÖTÜ ETKİLER'

Bir diğer vatandaş Ahmet Yıldırım ise "2 haftadan beri çöpleri almıyorlar her taraf böyle. Her taraf bu şekilde duruyor. Gayrettepe gibi bir yerde bu çöplerin olması mümkün değil yani olmaması lazım. Belediye bunun sorumlusu insanların haklarını emekçilerin haklarını vermesi lazım emekçinin hakkını versen bunlar zaten burada kalmaz. Demek ki bir sıkıntı var emekçinin haklarını vermiyorlar" dedi.Berber dükkanı sahibi olan Mehmet Zeybek ise, "Dükkanımın önünde bu çöpü istemiyorum daha uygun bir yere götürülmesini arzu ederim. Sizce de öyle değil mi. Görünüş olarak çok çirkin ve dükkanların bütün görüntüsünü bozuyor. Bizim de ekmeğimizi engelliyor giriş çıkışlarda. Dükkanım güzellik salonu olduğu için olumsuz etkilenme yapıyor haliyle" dedi. Havalar ısınmaya başladıkça kokunun daha da artacağına dikkat çeken Zeybek, "O zaman etkiler daha da etkiler çünkü burada sinek yapıyor. Müşteri şurada bahçede oturduğu zaman rahatsız oluyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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