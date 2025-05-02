Beşiktaş'ta Çöp Sorunu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Çöp Sorunu

Beşiktaş Belediyesi, grev olmadığını ve çöp toplama hizmetlerinin aksadığını açıkladı.

02.05.2025 19:24
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Beşiktaş Belediyesi, ilçede toplanmayan çöplere ilişkin, "Grev, hukuki çerçevesi belirlenmiş bir kavramdır. Mevcut durumu ise sınırlı sayıda personelin bir iş bırakma eylemi olarak tanımlamak mümkündür." açıklamasını yaptı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında belediyede görev yapan işçilerin grev kararı nedeniyle ilçede çöp toplama hizmetlerinin aksadığı yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Öncelikle belirtmek isteriz ki grev, hukuki çerçevesi belirlenmiş bir kavramdır. Mevcut durumu ise sınırlı sayıda personelin bir iş bırakma eylemi olarak tanımlamak mümkündür. Beşiktaş Belediye Başkanlığımız, ilçemizin sosyal ve ticari yaşamının etkilenmemesi, çöplerin toplanması ve çevre temizliğinin kesintisiz devam etmesi için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlıdır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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