Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu - Son Dakika
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Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu

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Kripto para dolandırıcılığı suçlamasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve Beşiktaş’ta MİT destekli operasyonla yakalanan 'Balina James' lakaplı Richard James Schueler soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Operasyonda eşi A.K. ile birlikte gözaltına alınan Schueler’in, eşi üzerine tescilli olduğu tespit edilen milyonlarca lira değerindeki 9 lüks aracına el konuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) desteğiyle uluslararası düzeyde aranan kişilere yönelik yürüttüğü operasyonlara bir yenisini ekledi.

Yüksek miktarda kripto para dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan ve 'Balina James' olarak bilinen Richard James Schueler'in Beşiktaş'ta bir adreste bulunduğu tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Schueler ile birlikte eşi A.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu

EVİNDEN SERVET VE CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyon kapsamında adreste yapılan aramalarda dijital materyallerin yanı sıra cephaneliği aratmayan silah ve ziynet eşyası ele geçirildi. Aramalarda; 12 cep telefonu, 8 bilgisayar kasası, 6 dizüstü bilgisayar, 20 ekran kartı, 14 SSD, 7 flash bellek, 3 hafıza kartı, 3 tabanca, 4 uzun namlulu tüfek, 7 şarjör, 1360 mermi, 1 bıçak, 2 dron, 24 kol saati, 20 altın bileklik, 7 altın zincir kolye ile birlikte 600 bin dolar, 2 bin 600 euro ve 50 bin Türk lirası nakit para ele geçirildi.

Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu

BAKAN GÜRLEK: TÜRKİYE, SUÇLULARIN SIĞINAĞI OLMAYACAK

Düzenlenen operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararlılık mesajı verdi. Bakan Gürlek, uluslararası düzeyde aranan kişilerin yakalanması ve adaletten kaçmalarının önlenmesi için güvenlik ve istihbarat birimlerinin koordinasyonuyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirtti.

Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu

MİLYONLARCA LİRA DEĞERİNDEKİ LÜKS ARAÇLARA EL KONULDU

Soruşturmanın devamında emniyet güçleri şüphelinin mal varlığına yönelik incelemelerini derinleştirdi. Çalışmalar sonucunda, Richard James Schueler'in eşi A.K. adına tescilli olduğu belirlenmeyen 9 lüks araca el konuldu. Milyonlarca dolar değerindeki araçlar, polis ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekilerek muhafaza altına alındı.

İŞTE O ARAÇLAR:

Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
Garajından çıkanlara bakın! Tam 9 lüks araca el konuldu
Bakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktıBakan Gürlek 'Balina James' operasyonunun detaylarını açıkladı! 15 adresten servet çıktı
Kaynak: AA
Millî İstihbarat Teşkilatıİstanbul BeşiktaşGüvenlik3. SayfaBeşiktaşEkonomiGüncelSuçSon Dakika

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