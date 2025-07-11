Beşiktaş'ta Otobüs Yangını

Beşiktaş'ta alt geçitte alev alan İETT'ye bağlı özel halk otobüsüne itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Balmumcu Alt Geçidi'nde ilerleyen özel halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevresindeki araçların hızla uzaklaştığı otobüsten yolcular da tahliye edildi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, alt geçit tedbir amacıyla çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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