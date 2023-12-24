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Beşiktaş'ta servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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Beşiktaş'ta servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen bir otomobil ile bir servis minibüsü çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra hastanelere kaldırıldı. Trafik akışı kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Beşiktaş\'ta servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı
24.12.2023 - 03:05,
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Beşiktaş'ta servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Dolmabahçe Caddesi'nde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 APN 436 plakalı otomobil ile 34 LAK 476 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA
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Dolmabahçe Sarayı, Beşiktaş, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

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