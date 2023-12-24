Beşiktaş'ta servis minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Dolmabahçe Caddesi'nde, sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 35 APN 436 plakalı otomobil ile 34 LAK 476 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
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