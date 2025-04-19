Beşiktaş'ta Yolsuzluk Operasyonu - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Yolsuzluk Operasyonu

Beşiktaş Belediyesi'nde yolsuzluk nedeniyle 5 kişi tutuklandı, 7 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı.

19.04.2025 09:19
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BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDE YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA BAŞKAN YARDIMCISI YILMAZ İLE BİRLİKTE 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Ayşe GÜREL/ - BEŞİKTAŞ Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheliden aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aziz İhsan Aktaş'ın örgüt liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün Beşiktaş Belediyesi'nden aldığı ve fesat karıştırıldığı tespit edilen ihalelerle ilgili olarak, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da olduğu 12 belediye çalışanı dün gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 7 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları yönünde karar verildi.

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2- İSTANBUL'DA İZİNSİZ GÖSTERİLERE KATILAN 90 KİŞİ HAKKINDA İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Ayşe GÜREL/ - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 3'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 90 kişinin duruşması bugün görüldü. Mahkeme, salon kapasitesinin yetersizliği sebebiyle 90 sanığın iki ayrı gruba ayrılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik olarak yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan izinsiz gösteri yürüyüşlerine katılan toplam 90 kişi bugün İstanbul'da bulunan Çağlayan adliyesinde 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemeleri'nde açılan davanın ilk duruşması, salon kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görüldü. Duruşma salonunda tutuksuz sanıklar, avukatlar ve çok sayıda destekçi hazır bulundu.

DOSYANIN İKİ GRUBA AYRILMASINA KARAR VERİLDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, salonun kapasite yetersizliği ve sanık sayısının fazla olması sebebiyle, sanıkların alfabetik isim sırasına göre 45'er kişi olarak iki gruba ayrılmasına, ayrıca İstanbul Valiliği'ne toplantı ve gösteri alanlarının tespit edilmesine dair yazı yazılmasına karar verdi. İlk 45 kişinin duruşması, yazılan yazılara cevap verilmesinin beklenmesi amacıyla 4 Temmuz'a ertelendi.

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3- ESENYURT'TA 18 YAŞINDAKİ MERYEM'İN 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Baran AKKAYA/İSTANBUL, - ESENYURT'ta yaşayan Meryem S.(18), dengesini kaybederek 4'üncü katta bulunan evinin camından düştü. Binanın zemin katındaki marketin tentesine çarparak beton zemine düşen genç kız, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kızın düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay saat 21.30 sıralarında Mehterçeşme Mahallesi 1871 Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında yaşayan yabancı uyruklu Meryem S., cam kenarında dengesini kaybederek düştü. Zemin kattaki marketin tentesine çarpan Meryem S., beton zemine düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen genç kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, binanın çevresinde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Meryem S.'nin düşme anı, marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beşiktaş'ta Yolsuzluk Operasyonu - Son Dakika

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