(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından Belediye Meclisi'nde yapılan seçimde, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından, Belediye Meclisi'nde başkanlık seçimi yapıldı.
CHP'nin 58, AK Parti'nin 16, MHP'nin 12, İYİ Parti'nin 1 ve bağımsız 1 üyenin bulunduğu Belediye Meclisi'nde, partiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin göstereceği aday dışında aday çıkarmama kararı almıştı.
Seçimde tek aday, CHP Grubu'nun adayı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu gösterildi.
Belediye Meclisi'nde kullanılan 87 oyun 85'ini alan CHP'nin adayı Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
Son Dakika › Güncel › Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Seçildi - Son Dakika
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