Besni\'de Ev Yangını

Adıyaman'ın Besni ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Kaymakam Hasan Tütün Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın 3. katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangın sonrası evde hasar oluştu.
Dumandan hafif etkilenen 5 kişiye ise ambulansta oksijen takviyesi yapıldı.
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