Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 06 BE 4570 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Besni yol ayrımında devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Besni'de Otomobil Devrildi, 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?