Beşoklar Suç Örgütüne İddianame: Ağır Ceza Talebi

İzmir'de "Beşoklar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 37'si tutuklu 46 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Sanıklardan 19'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet, diğerleri için 14 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, aralarında örgüt elebaşısı olduğu kaydedilen 1 kişi ile 4 örgüt yöneticisinin de olduğu 46 sanık hakkındaki 469 sayfalık iddianame tamamlandı.

İddianamede, suç örgütünün gelir ve finans kaynağının, örgütlü şekilde kumar oynatmak olduğu, sanıkların kumarhane kameralarından tespit edildiği kaydedildi. Sanıkların "nitelikli yağma", "silahla kasten yaralama", "tasarlayarak kasten öldürme", "örgütlü şekilde kumar oynanmasına imkan sağlama", "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" gibi suçları işlediği ifade edildi.

Örgütün, Konak ilçesindeki Halkapınar aktarma merkezi önünde 19 Mart 2024'te, silahla ateşe açılması sonucu Çetin Ermiş'in (71) hayatını kaybetmesine ilişkin olaya da karıştıkları iddianamede yer aldı.

Sanıklardan 19'u hakkında ağırlaştırılmış müebbet, diğerleri için 14 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Kasım 2024'te kamuoyunda "Beşoklar" olarak bilinen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlenmiş, 7 tabanca ve şarjör, çok sayıda fişek, dijital materyal ve örgütün suç işlemede kullandığı GPS takip cihazı ile 5 kilogram esrar ele geçirilmişti. Operasyonda 37 şüpheli tutuklanmış, 9 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmış, 3 şüpheli serbest bırakılmıştı.