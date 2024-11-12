Beşpınar Jandarma Karakolu Açıldı - Son Dakika
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Beşpınar Jandarma Karakolu Açıldı

Beşpınar Jandarma Karakolu Açıldı

Orgeneral Ali Çardakcı, Vezirköprü'de Beşpınar Jandarma Karakolu'nun açılışını gerçekleştirdi.

12.11.2024 22:47
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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde jandarma karakolunun açılışını gerçekleştirdi.

Vezirköprü ilçesinde yapımı tamamlanan Beşpınar Jandarma Karakolu ve hizmet binasının açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Orgeneral Çardakcı, törende yaptığı konuşmada, köklü bir tarihe sahip Beşpınar Jandarma Karakolu'nu yeniden faaliyete geçirmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Karakolun, Beşpınar'ın yanı sıra 24 mahalleye hizmet vereceğine işaret eden Çardakcı, "2005 yılında alınan bir kararla bu karakol kapatıldı ama bugün görüyoruz ki bu karakol, olmazsa olmaz bir karakol. 15 Temmuz'dan sonra alınan kararla bu ve benzeri şekilde kapatılmış karakollarımızı açmaya devam ediyoruz. Bu hizmet binası sadece bir yapı değil, güvenliğin, huzurun ve vatandaşımıza verilen değerin somut göstergesidir." dedi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar da İçişleri Bakanlığının talimatı ve Jandarma Genel Komutanlarının emirleri doğrultusunda vatandaşlara daha hızlı ve etkin kolluk hizmeti sunabilmek için Beşpınar Jandarma Komutanlığının tesis edildiğini anlatarak, "Karakol, 25 mahallede yaklaşık 17 bin 500 kişiye hizmet verecektir. Karakolumuz 19 bin metrekare arazi üzerine 1410 metrekare kapalı alan olarak inşa edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya da karakolun yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, 1937-2005 yıllarında hizmet veren karakolun kapanışından 19 yıl sonra yeni ve modern bir binaya kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Daha sonra kurdele kesilerek karakolun açılışı yapıldı, ardından Çardakcı ve diğer katılımcılar, karakol binasında incelemede bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beşpınar Jandarma Karakolu Açıldı - Son Dakika

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