Besteci Can Atilla, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü olarak göreve başladı

Senfonik ve elektronik müzikten opera ve baleye uzanan geniş bir repertuvara sahip besteci Can Atilla, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü olarak görevine başladı.

DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Can Atilla 16 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne atandı.

1969'da Ankara'da doğan Atilla, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarında tamamladı. 1988-1990 yıllarında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasında sanatçı olarak görev yaptı.

Elektronik müzik, Atilla'nın bestecilik yolculuğunun erken dönemlerinden itibaren belirleyici alanlarından biri oldu. Albümleri Hollanda, Almanya ve İngiltere'de yayımlanan sanatçı, müziğiyle Türkiye sınırlarının ötesinde de uluslararası bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Senfonik ve elektronik müziğin yanı sıra opera, bale, oratoryo, tiyatro ve sinema müziği alanlarında eserler veren Atilla'nın sanatında Türk tarihi, edebiyatı, tasavvuf ve kültürel bellek özel bir yer tutuyor.

Sahne eserleri arasında "Göbeklitepe Operası", "Mevlana'dan Çağrı Balesi" ve "Piri Reis Balesi" yer alıyor.

Besteci ayrıca Mevlana 800. Yıl Oratoryosu ve 57. Alay-Gelibolu Senfonisi gibi büyük ölçekli yapıtlara imza attı. Sanatçının, sinema ve dizi müziği alanındaki çalışmaları arasında "Mahrem", "The Candidate", "Mehmed: Fetihler Sultanı" ve "Vefa Sultan" bulunuyor.

Eserleri Avrupa ve Asya'nın çeşitli sahnelerinde seslendirilen ve sahnelenen Atilla'nın uluslararası kariyerinde 57. Alay-Gelibolu Senfonisi önemli bir yer tutuyor.

Naxos tarafından dünya çapında yayımlanan eser, Londra'da Royal Philharmonic Orchestra tarafından seslendirildi, Moskova Çaykovski Konservatuvarı'nda da dinleyiciyle buluştu.

DOB Genel Müdürü Can Atilla, 2008'de Kraliçe II. Elizabeth ve Edinburgh Dükü onuruna Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde konser verdi.