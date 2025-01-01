Beştepe Millet Camisi'nde yarın yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek.
Cumhurbaşkanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "2 Ocak Perşembe günü Beştepe Millet Camii'nde yatsı namazını müteakip Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecektir. Tüm halkımız davetlidir." denildi.
Son Dakika › Güncel › Beştepe'de Regaip Gecesi Programı - Son Dakika
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